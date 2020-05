Centro Sub Nuoto Faenza: riaperta piscina centro sportivo, gare ad autunno

Tutte aperte le piscine del centro sportivo comunale di piazzale Pancrazi con la ripresa di gran parte delle attività del Centro Sub Nuoto Club 2000. Lunedì 25 maggio 2020 è tornata ad animarsi la piscina all’aperto da 50 metri e la vasca al coperto da 25 metri dell’impianto principale per la gioia degli appassionati e di chi vuole solamente tenersi in forma nuotando; per i tesserati del nuoto agonistico, invece, è a completa disposizione la piscina di via Marozza: il tutto nel rispetto delle leggi anticontagio assieme alla serie di buone norme già in uso da anni nelle piscine gestite dalla Nuova Co.G.I.Sport.

In pratica Michele Busa, Gaia Gionta e il plurimedagliato paralimpico Massimo Resta non sono più i soli ad allenarsi, ritrovando tutti gli altri nuotatori e i vari allenatori. Per quanto riguarda le competizioni, la situazione non è cambiata negli ultimi venti giorni: tutte le gare federali e degli enti di promozione sono sospese o annullate.

“I dirigenti del Centro Sub Nuoto stiamo lavorando intensamente per cercare di tornare alla normalità al più presto – afferma il presidente Antonio Marcelli -. La nostra normalità è avere vicini i nostri 3.200 soci dei quali 272 sono gli agonisti di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e fotografia subacquea, assieme alla quarantina di Master ed alla sessantina di persone tra allenatori, istruttori e collaboratori. I contatti fra noi sono stati costanti negli ultimi due mesi, ma ritrovarci nella nostra ‘casa’ acquatica è una cosa meravigliosa”.

Oltre ai nuotatori hanno ritrovato il gusto della piscina le syncronette del nuoto artistico. “Da una decina di giorni sono ripresi gli allenamenti ‘a secco’ – precisa coach Susanna Minelli -; ora si cerca di ritrovare un discreto stato di forma in vasca, poi la nostra attività si fermerà per le vacanze estive per riprendere nella seconda metà di agosto in vista della stagione sportiva 2020-2021, sperando di non attendere troppo per tornare a gareggiare”.

Messi alle spalle gli allenamenti al parco, la piscina di via Marozza è tornata ad accogliere da lunedì anche i ragazzi della pallanuoto. “Manca l’ufficialità, ma come per i tornei maggiori, anche Promozione, Under 15 e Under 13 hanno ricevuto lo ‘stop’ dalla Federnuoto – spiega l’allenatore Massimiliano Moretti -; ancora prima l’Uisp aveva dato il semaforo rosso all’Under 18. Stiamo organizzandoci per mantenere tutti i ragazzi in forma anche con dei ‘camp’ estivi tra piscina e parco, poi ad agosto ripartiremo per la prossima stagione, sperando che fili tutto liscio”.

La serata di lunedì ha visto il ritorno in acqua anche dei nuotatori Master. “Un piacevole ritrovarsi con entusiasmo – dice il responsabile di settore Stefano Schiumarini -. Per ritrovare la forma abbiamo tempo, poiché le prime gare dovrebbero essere in programma in ottobre”.