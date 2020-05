Fantini Club Live. Nuovo appuntamento con lo Sport d’autore: Dan Peterson, Alessandro Bonan, Mauro Berruto e Mauro Berruto

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club dedicati a sport e turismo, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.

“Sport d’Autore” è il tema del nuovo appuntamento, in programma martedì 26 maggio alle ore 19.00.

Il giornalista sportivo Lorenzo Dallari incotrerà infatti quattro grandi autori di libri dedicati al mondo dello sport e della comunicazione:

– Dan Peterson, icona del basket, autore di “Non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente”;

– Alessandro Bonan, volto di punta di Sky Sport, autore di “La giusta parte”;

– Mauro Berruto, ex allenatore nazionale pallavolo italiana, autore di “Capolavori”;

– Mauro Berruto, responsabile comunicazione Bmw Italia, autore di “La comunicazione è un posto dove ci piove dentro”.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di sport e di lettura.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì e venerdì alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.