Via del Sale Live: oggi mercoledì 27 maggio si parla della “Ripartenza delle Granfondo”

In attesa di poter vivere la 24ma Gf Via del Sale Fantini Club, il prossimo 11 ottobre a Cervia, e la seconda edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club, domenica 6 settembre a Cervia, prosegue la rubrica di incontri VIA DEL SALE LIVE con i grandi personaggi del mondo ciclismo.

Ogni mercoledì è in programma un appuntamento “virtuale” per tenere compagnia agli amici granfondisti e agli appassionati di bicicletta. La Ripartenza delle Granfondo sarà il tema dell’appuntamento di mercoledì 27 maggio alle ore 19.00 in diretta sulla pagina facebook @GranfondoViadelSale e sul canale YouTube Granfondo Via del Sale.

Il giornalista Stefano Bertolotti, speaker del Giro d’Italia, ne parlerà con gli ospiti:

– Emiliano Borgna, Presidente ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero)

– Roberto Sgalla, Presidente Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza

-Fabio Gilioli, ex ciclista professionista, presidente della Società Ciclistica Sessantallora.

Sarà un’occasione da non perdere per tutti i ciclisti che attendono con fermento di poter ritornare a pedalare una granfondo.