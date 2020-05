“Aiutare chi ci ha aiutato”: Ravenna FC lancia webinar per i partner per aiutarli nella ripresa

In un momento delicato, che vede le imprese impegnate nella ripartenza ed il mondo del calcio che sta studiando quali possano essere le possibilità di tornare in campo, il Ravenna FC apre uno spogliatoio virtuale per fare squadra con i propri partner.

Nella mattinata del 29 maggio, infatti, si terrà il primo webinar organizzato dal club giallorosso, un momento formativo on line su piattaforma Zoom che ha riscontrato più di 60 adesioni tra le imprese che sostengono Ravenna Football Club e Ravenna Women.

Grazie alla rete di sinergie del club saranno affrontati diversi temi di fondamentale importanza per le aziende che si muovono nel periodo post-Covid, questo il programma:

– Principali novità introdotte dal Decreto Rilancio: (Dott. Luca Dal Prato, dottore commercialista e revisore legale di Studio Consulenza Srl insieme a Dott. Luca Martini consulente del lavoro dello studio Martini Srl)

– Agevolare la ripartenza tramite importanti forme di risparmio sui costi: (Dott. Mirko Meldolesi fondatore del gruppo nazionale Consorzio Gruppo Acquisti)

– L’importanza della formazione e la gestione delle forme di stress durante la fase di ripartenza: (Dott.sa Nadia Cavalli area manager del gruppo E-Work Spa, Dott.sa Silvia Benini responsabile E-Work Faenza, Dott.sa Lucia Borso psicologa della Fondazione Pino Cova)

– Come sostenere e accompagnare un’azienda con la finanza agevolata. La ricerca di bandi, fondi e risorse per il rilancio della propria attività: (Dott. Stefano Tino agente Consulbei Srl)

Un programma ricco ed articolato, ma che potrà dare a tutti i partecipanti quegli input fondamentali per potere ripartire con maggiore serenità, un gesto dovuto da parte della società che vuole “essere vicina ai partner che in questi anni hanno sostenuto l’attività. Si tratta anche della testimonianza di come il modello di business del Ravenna FC sia orientato ad offrire ai propri sponsor una serie di servizi che vanno oltre la semplice visibilità che normalmente viene offerta da una società sportiva. Anche in questo caso è il gioco di squadra la carta vincente”