L’assessore Fagnani condivide le preoccupazioni del Ravenna: “Penalizzante giocarsi stagione in un’unica gara”

“La ripartenza del campionato di calcio, in particolare della serie A, è un’ottima notizia, ma che il campionato di serie C possa chiudersi con una partita secca mi lascia molto perplesso”. Ad affermarlo è l’assessore allo Sport, Roberto Fagnani, che condivide le preoccupazioni del presidente del Ravenna Fc, Alessandro Brunelli.

“Trovo molto penalizzante la decisione di giocarsi un campionato in una gara unica – afferma Fagnani –. Mi auguro che il Consiglio Federale possa arrivare ad una soluzione condivisa con i club che, oggettivamente, non hanno le stesse risorse economiche di quelli della massima serie in termini di sponsor e diritti televisivi per poter concludere nella stessa maniera il campionato, assicurando come è giusto situazioni di sicurezza per tutti. Un impegno economico che si aggiungerebbe alla beffa nel non considerare il merito sportivo raggiunto prima del lockdown, perché il Ravenna sarebbe obbligato a giocarsi in una sola partita l’esito di una intera stagione. Spero possano esserci ancora margini per una decisione diversa”.