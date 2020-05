Alessandro “Paxson” Tumidei nuovo allenatore del Basket Lugo

Alessandro “Paxson” Tumidei è il nuovo allenatore del Basket Lugo.

“La forte motivazione trasferitami dal Presidente Giovannini e l’importanza che Lugo, con la sua tradizione, rappresenta nel mondo del basket hanno fatto sì che non abbia avuto esitazioni nel cedere all’invito a sedermi sulla panchina degli Aviators – ha dichiarato Tumidei -. Gli obiettivi posti rappresentano inoltre un ulteriore passo in avanti per la mia carriera, parto motivatissimo per questa nuova esperienza che porterà importanti traguardi da raggiungere”.

Per Tumedei si tratta in realtà di un ritorno in quanto fu “assistente” di Ortasi e Galetti poi nella stagione 2014/2015.

La società ha dichiarato:” si lavorerà con una prospettiva sul medio-lungo termine e considerate anche le condizioni estremamente incerte, legate all’emergenza sanitaria, ci limitiamo a un contratto che possa prevedere una estensione”