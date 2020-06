Al via la prima edizione della “Lions Cup”, il torneo virtuale dei Leoni

Nel segno della cooperazione, del fair play e della lealtà sportiva nasce la ‘Lions Cup’, torneo virtuale, che racchiude al suo interno società che hanno come unico comune denominatore il Leone, chi nel simbolo e chi nel nome.

Fifa 20 a fare da cornice alle otto squadre partecipanti, ciascuna rappresentata da un proprio calciatore come player e divise in due gironi:

GIRONE A

Picerno (Emanuele Santaniello)

Potenza (Sebastiano Longo)

Pro Vercelli (Lorenzo Grossi)

Sicula Leonzio (Tino Parisi)

GIRONE B

Frosinone (Nicola Citro)

Ravenna (Cristian Cauz)

Vibonese (Gabriele Bernardotto)

Viterbese (Giuseppe Scalera)

Quindici le partite totali e tutte in diretta su Twitch (twitch.tv/lions_cup). Si parte martedì 2 giugno, la fase a gironi terminerà il 9 giugno, le semifinali previste per il 10 giugno e la finale l’11 giugno.