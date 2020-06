I Collinelli, Sofia e Andrea, protagonisti della diretta live sulla pagina Facebook InBici Magazine

La giovane ravennate, promessa del ciclismo internazionale, Sofia Collinelli Campionessa Mondiale ed Europea su pista, nella specialità inseguimento a squadre Junior/Elite assieme al padre Andrea Collinelli campione olimpico su pista, nell’inseguimento individuale ad Atlanta 1996 ed oggi allenatore di Sofia, saranno protagonisti della diretta live sulla pagina Facebook InBici Magazine e sul canale YouTube InBici Top Channel, quest’oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 20.30.

“Si preannuncia un appuntamento interessante non solo per gli appassionati di ciclismo su strada, ma anche per gli amanti della pista – dichiarano da In Bici – . Insieme ai due ospiti affronteremo numerosi temi che riguardano l’attualità del ciclismo donne, in modo particolare il nuovo calendario della categoria Elite su strada e su pista ma approfondiremo anche quanto è importante per un giovane atleta l’attivita su pista. Sarà quindi un’occasione importante per capire quali sviluppi avrà il ciclismo dopo l’emergenza Coronavirus, sotto ogni punto di vista”.