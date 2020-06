Basket Ravenna comunica procedura rimborsi biglietti Coppa Italia

La società Basket Ravenna rende nota la procedura per i rimborsi dei biglietti della Coppa Italia LNP. Secondo delibera del Consiglio Direttivo di LNP al momento la manifestazione resta programmata per l’inizio della prossima stagione e l’eventuale riprogrammazione sarà comunicata entro il 31 agosto. Pertanto i biglietti sono da considerarsi ancora validi per l’evento.

Coloro che invece intendono usufruire del rimborso potranno farlo recandosi con il tagliando originale nei punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, a partire da lunedì prossimo, 8 giugno, fino al 31 agosto. La stessa procedura vale per chi ha effettuato l’acquisto online, che potrà fare richiesta sul sito vivaticket.it e compilate l’apposito form. Sia i diritti di prevendita che le eventuali commissioni non sono rimborsabili.

Coloro che hanno acquistato i tagliandi presso la sede del Basket Ravenna, potranno fare richiesta di rimborso a partire dal 1 luglio 2020, quando gli uffici di viale della Lirica saranno nuovamente aperti al pubblico. Anche in questo caso sarà necessario portare con sé il tagliando originale.