“Distanti ma uniti”: ecco come gli atleti del Fight Club Karate Ravenna hanno superato il lockdown

“Distanti ma uniti” è stato il motto che ha accompagnato, in questi mesi di quarantena, l’attività sportiva del Fight Club Karate Ravenna. Gli atleti hanno continuato a coltivare la propria passione nonostante il lockdown e le difficoltà create dalla distanza fisica, infatti, qualche giorno fa, hanno sostenuto l’esame per il passaggio di cintura, rigorosamente on line. Una grande emozione per gli esaminati e una bella soddisfazione per il DT Vito Durante e l’It Stefania Carotenuto parte della commissione esaminatrice, che non hanno lasciato mai da soli i propri allievi in questo periodo storico.

“All’inizio non è stato facile suscitare interesse e trasmettere la stessa empatia che si ha nel Dojo, ma l’affetto dei bambini, la piena collaborazione delle famiglie, lo spirito di sacrificio degli agonisti e degli amatori, hanno reso le lezioni “virtuali” un momento unico, dove oltre la parte tecnica, con una visione lungimirante da parte dello Staff tecnico, vi era anche una componente ricreativa e socializzante. L’esperimento è riuscito alla grande e l’anno “sportivo” non è stato perso. Immaginavo che con l’arrivo delle belle giornate e la riapertura dei parchi avrebbe potuto modificare il gettone di frequenza, invece nbo, non è stato così, gli allievi hanno continuato ad allenarsi, conoscendo così la vera essenza del karate, che è un’arte marziale che si può praticare in ogni dove e, perché no, anche nel salotto di casa” dice il Maestro.

Mentre Elisabetta pubblica un post su facebook dove racconta lo stato d’animo di Thiago (classe 2011) “ La tensione pre-esame è sempre la stessa….anche on line sentiamo l’ansia”.

“Un periodo storico sta per terminare, – scrivono dal Fight Club Karate Ravenna – il desiderio di ritrovarsi a settembre è forte ma, nel frattempo, per tutti è arrivato il momento del meritato riposo! Mai arrendersi,mai mollare…fino alla fine!!”