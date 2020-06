Olimpia Teodora, DG Bottaro: “Diffusione del volley e crescita di giovani promesse nostre priorità”

Conad Olimpia Teodora è già al lavoro in ottica 2020-2021 potendo contare su un progetto di ringiovanimento dell’organico. L’età media delle giocatrici attuale è infatti attorno ai 20 anni, la più bassa nella storia della società ravennate. Tra conferme e nuovi innesti, Olimpia Teodora saluta anche l’arrivo di Andy Delgado quale responsabile del settore tecnico giovanile. Una filosofia, quella che risiede alla base del club ravennate che mira sempre più a diffondere il gioco della pallavolo tra le fasce giovani della comunità, con l’intento di fornire chances e crescere future atlete che possano occupare un ruolo importante per la società o altre squadre locali. Il difficile periodo intercorso tra marzo e maggio 2020 causa pandemia Covid-19 non sembra aver smontato l’entusiasmo dell’Olimpia Teodora, con tutte le parti chiamate in causa smaniose di poter tornare in campo. Di tutto questo abbiamo parlato con il Direttore Generale Giorgio Bottaro.

Direttore Generale Giorgio Bottaro

L’intervista

Come vi siete riorganizzati dopo le conseguenze della pandemia Covid-19?



“Dopo il Coronavirus sono state necessarie valutazioni obiettive sui budget. Conad Olimpia Teodora lo ha ridotto del 25% e questo passaggio ha comportato un ulteriore ringiovanimento della rosa. Parlando in generale nel mondo del volley, c’è stato un abbassamento dei compensi. Con il verificarsi di una situazione simile, è risultato più facile trattare economicamente con giovani giocatrici che vogliono affermarsi salendo di livello nella rispettiva carriera, guardando soprattutto all’aspetto tecnico e alle opportunità piuttosto che all’ingaggio. Solitamente, nella fascia d’età tra i 28 e i 31 anni le atlete hanno un (giusto) consolidato economico e vogliono mantenerlo.

Considerando il momento storico, quindi, abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo ringiovanito ancor più la formazione, consolidando la nostra filosofia. Quando mi sono insediato nella squadra, stagione 2018-2019, l’età media delle giocatrici era 27 anni. Lo scorso anno 23 anni mentre, quest’anno, la medira ruoterà attorno ai 20.

Dal canto nostro, posso dire che operiamo con questa filosofia con grande convinzione, considerando le motivazioni e la fame di arrivare delle giovanissime atlete scommettendo su di loro. Ci piace lavorare con giovani di qualità dando loro strumenti. Non ci interessa ragionare sull’immediato o sul breve periodo, operiamo in ottica futura con l’ottica di durare quanto più possibile nel tempo. Alcune atlete cresceranno in squadra sino a divenire pilastri magari nel campionato di A1. Per contenere i costi è fondamentale avere giocatrici italiane e, sia chiaro, in A2 (dove la squadra milita) c’è molta differenza tra vincere e perdere”.

La nuova stagione si apre tra novità e conferme nel roster. Parliamone…

“Partiamo dalle riconferme (molto gradite) di Giulia Rocchi, Ludovica Guidi e Alice Torcolacci. Chiara Poggi è arrivata scorso anno da noi in prima squadra ed è importante la sua riconferma. Ci dispiace per la separazione con Lucia Bacchi che, tuttavia, rimane nei nostri cuori fortissima.

Salutiamo l’arrivo di Laura Grigolo in prima banda assieme a Julia Kavalenka (clase ’99) nel ruolo di opposto. Quanto ai centrali, ne abbiamo mantenuti due su tre e stiamo definendo il terzo. Attualmente manca una giocatrice che possa giocare nel ruolo di vice Giulia Rocchi. E’ soddisfacente pensare che la doppia cabina di regia veda Poggi (2001) e Morello (2000), una coppia giovanissima e con un grande avvenire. Concluendo, dobbiamo valutare per il ruolo di secondo opposto con Laura Artini. Ci farebbe piacere rimanesse ma è di Cesena e bisognerà vedere cosa vogliono fare entrambe le parti. Insomma, la nostra squadra è praticamente fatta”.

Il ritiro di Costanza Manfredini un momento toccante. Siete orgogliosi che abbia scelto di terminare la carriera a Ravenna?

“Speravo continuasse a giocare, anche in altra squadra per intenderci. E’ una ragazza splendida non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per le sue qualità umane, approccio e mentalità. Lo scorso anno è stato straordinario per noi perché il gruppo era formato da 13 persone super, un gruppo unico e molto serio. Quando le giocatrici più esperte riescono a mettere con serietà al loro stesso livello le più giovani, non creando un distacco metà del lavoro è già fatto. Manfredini, Bacchi e Guidi sono ragazze top che hanno fatto un lavoro super. Credo Costanza potesse giocare ancora tanto tempo, ma rispetto la sua decisione di smettere. Non è mai semplice interrompere, ma ci sono dei motivi sempre molto importanti quando succede. Manfredini merita di stare in campo, ma se ora si sente più felice, lo siamo anche noi”.

Costanza Manfredini

Andy Delgado nuovo responsabile del settore giovanile. Quali le aspettative?

“In nostro primo atto ufficiale nel processo di ringiovanimento è stato Andres Delgado. Crediamo che una società debba continuare a programmare e puoi farlo solo se hai una certa sensibilità e un percorso sempre più chiaro dinanzi. Il nostro desiderio è che sempre più società lavorino sul territorio perché più ragazze giocano, più ci sono possibilità che queste diventino atlete d’interesse. Vestire la maglia della propria città un giorno deve essere l’obiettivo delle ragazze che si cimentano nella nostra società. Con Delgado abbiamo creato una strada ancora più chiara dal mio punto di vista: se vieni da noi hai chances e te le puoi giocare nell’arco di alcuni anni. Pensiamo a Poggi o alla ragazza del settore giovanile che entrerà in quarta banda quest’anno. Delgado per esperienze maturate in nazionale, nel settore senior, di club e settore giovanile è un tassello fondamentale assieme a Bendandi e Fresa per rendere il nostro percorso chiaramente visibile alle ragazze più giovani”.

Andy Delgado al centro della foto

Come hanno trascorso le ragazze e addetti ai lavori questi difficili mesi di pandemia?

“Personalmente ho trascorso molto tempo sul terrazzino e non è stato affatto semplice. Le ragazze sono rimaste chiuse in casa facendo esercizi commissionati dal preparatore atletico. Le giocatrici hanno svolto l’attività pratica possibile sostanzialmente. Ciò che manca a tutti indistintamente è la palestra come luogo fisico, come nostra ‘chiesa’, come nostro tempio, dove si consuma un rito quotidiano al quale siamo estremamente affezionati e legati, che è quello della pallavolo. A loro manca giocare in palestra e a me allenarle. In questo periodo stiamo effettuando simulazioni, ma nulla è come la palestra. Comunione d’intenti e condivisione della fatica ci mancano tantissimo, a prescindere dalla partita in sè”.

Il nuovo campionato con che regole prenderà il via?

“Inizieremo domenica 12 settembre 2020. Prima ci sarà Coppa Italia con formula ancora da definire, quindi la preparazioni delle singole società inizieranno nell’ultima settimana di luglio o nei primi giorni di agosto. Attendiamo la conferma ufficiale prima di comunicare la ripartenza degli allenamenti, sempre tenendo presente che sarà necessario vedere l’evolversi della situazione”.

Come si stanno preparando le ragazze e in quali condizioni si giocherà?

“Ci saranno protocolli molto rigidi già attivi per chi vuole giocare a pallavolo. Al momento il protocollo rendo poco semplice giocare in palestra, oltretutto sarà adeguato in virtù dell’andamento della pandemia. Il palleggio a coppie non è previsto e potete immaginare che è un problema. Non sono previste mascherine ad hoc e credo sia impossibile attuarle, causerebbero problemi di respirazione”.

La società è stata molto vicina agli sponsor in questo momento difficile. Un aiuto reciproco?

“E’ una questione di sensibilità e di cuore. Anche il rapporto con gli sponsor non si basa solo sul contratto. Si tengono in considerazione contenuto e sostanza, i rapporti interpersonali. Vedendo le aziende in difficoltà siamo accorsi in loro aiuto mettendo a disposizione i nostri canali promozionali e divulgativi. Siamo felici di aver fornito supporto ed è stato spontaneo da parte nostra”.

Vuole aggiungere qualcosa?

“Sì, i complimenti al presidente Paolo Delorenzi che sta tenendo la barra dritta per la società in questo momento estremamente complesso. Ci da molta forza per continuare con entusiasmo il nostro lavoro nonostante le difficoltà”.

A cura di Alessandro Bucci