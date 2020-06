Conad Olimpia Teodora annuncia l’arrivo di Alessandra Guasti

Ancora una novità in casa Conad Olimpia Teodora che si rinforza in posto 4 annunciando l’arrivo di Alessandra Guasti.

La schiacciatrice toscana, classe 1996, torna così in serie A2 dopo la stagione in B1 a Offanengo (Cr). In Romagna era già stata protagonista due stagioni fa a San Giovanni in Marignano e per due anni a Forlì tra A1 e A2, vincendo coppa Italia e campionato di serie A2. Nel suo palmares anche la promozione dalla B1 con Orvieto, nella stessa stagione del ritorno in A2 di Ravenna.

“Sono molto entusiasta e contenta di venire a giocare a Ravenna – racconta Alessandra -. Ho conosciuto la città da avversaria sia in B1 che due stagioni fa in A2 e credo sia una società molto seria, oltre che storica nella pallavolo. Ho buone sensazioni sia sulla squadra che sullo staff tecnico e ho bellissimi ricordi con Giulia Rocchi a Orvieto dove eravamo compagne di stanza nell’anno della promozione. Non vedo l’ora di cominciare, soprattutto per come è finita la stagione scorsa che ha lasciato credo un po’ a tutti tanta voglia di tornare in palestra”.