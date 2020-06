Ripresa allenamenti di gruppo: l’8 giugno tamponi per Ravenna FC al Benelli

Ravenna FC comunica che la squadra sarà convocata per i tamponi allo stadio Benelli nella giornata di lunedì 8 giugno 2020. I giocatori e lo staff procederanno ai tamponi come stabilito dal protocollo per la ripresa degli allenamenti in gruppo. Tutti i membri della squadra saranno infatti sottoposti ai test previsti dal protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo e saranno di conseguenza a disposizione per l’avvio della preparazione secondo l’iter indicato dal medesimo protocollo.