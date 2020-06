Ravenna FC. Alessandro Capucci è il nuovo responsabile sanitario

Il Ravenna FC comunica di avere affidato l’incarico di responsabile sanitario ad Alessandro Capucci. La società comunica di avere accolto le dimissioni del Professor Franco Cavaliere al quale la società rivolge i più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in questi anni di collaborazione.

Contestualmente Ravenna FC annuncia di avere affidato al Professore Alessandro Capucci il ruolo di responsabile sanitario del club giallorosso.

Originario di Faenza, il Professor Capucci è professore ordinario di malattie cardiovascolari, ha ricoperto per molti anni il ruolo di direttore della Clinica di Cardiologia dell’Ospedale Le Torrette di Ancona, oltre ad essere stato dal 2008 al 2019 direttore della scuola di specialità delle malattie cardiovascolari presso l’Università Politecnica delle Marche. In aggiunta a quella in malattie cardiovascolari ha conseguito due ulteriori specializzazioni in medicina interna e medicina dello sport. Al Professor Capucci, che è già da oggi operativo nel seguire la squadra da questo momento delicato, va il benvenuto nella famiglia giallorossa ed un augurio di buon lavoro.

Nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2020, il consiglio Federale del Calcio ha stabilito che la stagione regolare della Serie C non ripartirà, con i campionati bloccati e i primi verdetti decretati dal Consiglio Federale. Sky Sport riporta che le tre squadre che, al momento della sospensione per il Coronavirus, erano al primo posto nei tre gironi sono state premiate con la promozione in Serie B. Monza, Vicenza e Reggina accedono alla serie B ma manca all’appello una quarta squadra promossa, che uscirà fuori dai playoff. Il Consiglio Federale ha preso delle decisioni anche in merito alle retrocessioni. Ad andare in Serie D saranno le tre squadre che al momento della sospensione causa pandemia erano all’ultimo posto in classifica. I playout determineranno le altre tre squadre retrocesse, una per ogni girone. Ravenna FC sarà chiamato a disputare un match con andata e ritorno per non retrocedere in D. A breve maggiori informazioni a riguardo.