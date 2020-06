Il Circolo Tennis Cervia mette in campo il trofeo “Il Vento della Speranza-Tennisover Cup”

Si scaldano i motori al Circolo Tennis Cervia in vista della ripresa agonistica ormai imminente. Il Club cervese dovrebbe ripartire, ma il condizionale è ancora d’obbligo visto che la manifestazione, inedita, è in via di allestimento, con “Il Vento della Speranza-Tennisover Cup”, un torneo nazionale per Veterani di alto livello dal 3 al 5 luglio. Un bel week-end che unisce tennis sul campo a momenti di ritrovo e divertimento.

“Tutto nasce da un’idea di Laura Pozzan, coordinatrice di Tennis Over, si è pensato a Cervia perché già è un punto di riferimento del tennis Over nazionale ed internazionale. C’è tanta voglia di rivederci – dice Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia – c’è questa idea ancora in una fase embrionale. Si potranno fare le iscrizioni entro il primo luglio, poi in base alle adesioni faremo il torneo, contemporaneamente a diverse manifestazioni di contorno, tipo il torneo con le racchette di legno, oppure uomini (con punteggio ad handicap) contro donne. Sarebbe un modo per stare insieme nel rispetto naturalmente delle direttive. E’ tutto nato così, nello spirito di amicizia, poi vedremo cosa si riuscirà a fare”.