La Mernap Faenza si iscriverà al prossimo campionato federale, mister Ghera verso il prolungamento

La Mernap Faenza si iscriverà al campionato FIGC LND di calcio a 5 anche nel 2020/2021. E’ questa la decisione unanime assunta dal consiglio direttivo della squadra faentina riunitosi alla fine del mese scorso. I rossoneri, ricostituitisi un anno fa dopo ben un decennio di pausa, calcheranno ancora i parquet del campionato federale, perlomeno in serie D, categoria nella quale militavano prima della sospensione forzata dei tornei.

Non è ancora chiaro se la squadra faentina propenderà per chiedere un ripescaggio nella categoria superiore, ipotesi questa che potrebbe diventare realtà non appena il Comitato Regionale e la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicheranno le graduatorie finali. «Valuteremo subito dopo – ha commentato lapidario il presidente degli asciati Filippo Merenda – ma devo dire che ci sarebbe piaciuto meritare la promozione sul campo e non eventualmente attraverso una decisione a tavolino dovuta alla mancanza di squadre nella categoria superiore».

Al momento della conclusione anticipata della stagione la Mernap si trovava al terzo posto della classifica dietro ad Ass Club Castel San Pietro e X Martiri Ferrara, distanti rispettivamente una e due lunghezze. Nella classifica che invece vede la squadra B del Russi a punteggio (classifica ufficiosa, ndr) la Mernap avrebbe concluso al primo posto a parimerito con i ferraresi. Comunque la si legga i faentini vantavano il miglior attacco in termini di gol fatti, la seconda miglior difesa in termini di gol subiti e la migliore differenza reti assoluta. Prima della sospensione inoltre la squadra aveva collezionato 8 risultati utili consecutivi frutto di e di un pareggio e 7 vittorie, 6 delle quali consecutive. L’ultima sconfitta risale invece al

24 Novembre 2019, quando in casa contro il Castel San Pietro i faentini uscirono dal campo sconfitti per 2-3 nella prima partita ufficiale con mister Francesco Ghera (in foto) in panchina. E proprio da Ghera la Mernap intende ripartire. Il tecnico infatti è stato contattato nei giorni scorsi dal DS rossonero Federico Mazzoni e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma del prolungamento dell’accordo con l’allenatore romano residente a Lugo e con tutto il suo staff.