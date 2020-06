Tommaso Marino non è più giocatore dell’OraSì Ravenna basket

L’11 giugno 2020, attraverso la propria pagina Facebook, l’ex capitano dell’OraSì Ravenna basket, Tommaso Marino, ha annunciato di essere uscito dalla società di pallacanestro ravennate.

“Lascio un bel pezzo di cuore nella casetta sopra al forno. L’avevo detto che bisogna imparare ad essere freddi in questo giochino. Ma io sono un c##lione e non imparerò mai!”. Esordisce così Marino, manifestando amarezza per una decisione per certi versi inattesa. Forse fin troppo severa la reazione di Tommaso verso sè stesso che però ha precisato: “Sarei rimasto! Volevo rimanere con tutto me stesso ma si sa come funziona. La società ha progetti diversi e con grande onestà me l’ha comunicato”.

Marino non ha comunque mancato di ringraziare il club giallorosso per le esperienze trascorse: “Grazie Ravenna. Grazie a tutti, dal primo all’ultimo, è stato un anno e mezzo magico. Sono arrivato a pezzi e me ne vado da capitano di un gruppo super vincente. Sono stato coccolato molto più di quanto meritassi”.

Ora è attesa una comunicazione ufficiale da parte della formazione.