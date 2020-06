Ravenna FC attiva procedura rimborso abbonamenti

Il Ravenna FC comunica che a seguito della decisione del Consiglio Federale di sospendere definitivamente il campionato 2019/20 e di procedere direttamente con i playout a porte chiuse, sono state attivate le procedure previste dal DL del 17/03/2020 n. 18 in merito al rimborso degli abbonamenti non fruiti. Tale decreto prevede come modalità esclusiva di rimborso degli abbonamenti l’emissione di un voucher.

Per quanto riguarda la nostra società gli abbonamenti per la stagione 2019/20 prevedevano la possibilità di assistere a 18 gare interne, purtroppo a causa del Covid i nostri tifosi hanno potuto assistere solo a 13 di queste gare al Benelli, per le restanti potrà essere richiesta l’emissione del voucher. Questo sarà spendibile entro un anno dalla data di emissione, sul portale Vivaticket.com per l’acquisto degli eventi messi in vendita dall’organizzatore Ravenna FC. Potrà essere utilizzato per acquisti fino al raggiungimento del valore del voucher oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.

Per potere procedere all’emissione del rimborso basta collegarsi al sito www.ravennafc.it/rimborsi e procedere secondo le istruzioni riportate, tenendo a portata di mano l’abbonamento. Ricordiamo ai tifosi, che sempre seguendo quanto normato dal decreto, le richieste di rimborso potranno essere accettate fino al 12 luglio 2020.