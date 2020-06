Il Tiro a Segno Nazionale di Faenza ha riaperto all’attività sportiva, amatoriale e istituzionale

La sezione del Tiro a Segno Nazionale di Faenza, dopo tre mesi di stop ha riaperto i battenti all’attività sportiva, amatoriale e istituzionale.

Il poligono di tiro di via San Martino è ora accessibile ai soci adottando tutte le prescrizioni e i protocolli sanitari previsti, con ingressi contingentati e l’uso delle protezioni individuali, tutte le linee di tiro sono separate da pannelli antiproiettile insonorizzati che consentono al frequentatore l’esercizio del tiro senza la mascherina che dovrà indossare ogni qualvolta si allontana dalla postazione.

La sezione, “Stella d’Oro del CONI” nel 2016, guidata dal presidente Francesco Fabbri e dal consiglio direttivo, conta circa quattrocento tesserati tra soci volontari e iscritti obbligati, è organizzata per la parte sportiva e amatoriale come ASD sotto l’egida della Unione Italiana Tiro a Segno e del CONI mentre per la parte istituzionale è Ente di Diritto Pubblico sotto il controllo del Ministero della Difesa ed è titolare del rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi, l’addestramento della polizia municipale e provinciale e delle guardie giurate e venatorie.

Il Tiro a Segno Nazionale di Faenza adottò ufficialmente questa denominazione nel giugno del 1884 quando fu inaugurato il poligono di tiro di via San Martino, mentre il primo gruppo di tiratori faentini, organizzato come “società mandamentale del tiro a segno”, aveva sede dal 1861 presso il Circolo I Fiori. E’ da considerarsi a pieno titolo la più vecchia società sportiva faentina ed è iscritta all’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane.