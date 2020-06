Primo allenamento post-covid al Benelli per i giocatori del Ravenna Fc

Sono ripresi ieri, 12 giugno, gli allenamenti collettivi dei giocatori del Ravenna Fc agli ordini di mister Foschi.

“Il programma prevede fino a domenica 21 sedute pomeridiane allo stadio Benelli unitamente al prosieguo dei test sanitari nell’attento rispetto del protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti in gruppo” aveva annunciato la società, in seguito agli esiti negati dei tamponi effettuati a tutto il gruppo squadra (giocatori, allenatori e staff ).