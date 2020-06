Bagnacamp: l’Ac Bagnacavallo organizza il Cre calcistico

L’Ac Bagnacavallo organizza con il patrocinio del Comune il Cre calcistico Bagnacamp. In programma ci sono due stage presso il campo sportivo di piazza dello Sport: dal 15 al 26 giugno per le classi dal 2008 al 2014 e dal 29 giugno al 10 luglio per le classi dal 2003 al 2007. Lo staff è composto da tecnici professionisti, patentati Uefa, laureati in Scienze motorie e dal maestro di tecnica Emanuele Noferini. In entrambi gli stage ci saranno i preparatori dei portieri.

Gli orari di svolgimento andranno dalle 17.30 alle 20 dal lunedì al venerdì.

La quota di partecipazione è di 180 euro a stage, comprensiva di abbigliamento e merenda. La chiusura delle iscrizioni è prevista l’11 giugno per il primo stage e il 25 giugno per il secondo.

Informazioni e prenotazioni:

335 7143750 (Andrea)

338 6294084 (Simona)

334 8492696 (Marco)