Rebecca Scardovi (Altetica Lugo) specialista delle prove multiple, tra vittorie, allenamento e università

Per Rebecca Scardovi dell’Atletica Lugo specialista delle prove multiple (Eptathlon) il 2019 è stato un anno importante con la conquista del quarto posto ai Campionati Italiani Under 20 e la sua decima posizione ai Campionati Italiani Assoluti di Bressanone.

Rebecca la tua specialità sono le prove multiple, una gara molto impegnativa, come riesci a gestire le tue energie?

Come dice sempre Alessio, il mio allenatore, dopo ogni gara si analizzano gli errori da correggere, i miglioramenti da conservare e ci si concentra subito sulla disciplina successiva. Affrontando una gara alla volta riesco a ritrovare il 100% delle energie in ognuna.

Nel 2019 hai raggiunto un quarto posto ai Campionati Italiani Juniores a Mantova, com’ è andata questa gara?

Volevo provare a migliorare il punteggio fatto ai regionali cercando di risolvere alcuni errori nelle singole discipline e alla fine è arrivato anche un quarto posto meraviglioso, condiviso e sudato con il mio allenatore.

Qual è stata la gara che hai preferito nel 2019? Oltre ai Campionati Italiani ovviamente.

La gara più bella dell’anno è stata sicuramente agli Assoluti di Bressanone. L’Eptathlon era inserito nel programma insieme alle altre gare, un’esperienza nuova per me, c’era tantissima gente sia in pista che in tribuna e gareggiare in quel clima è stato fantastico.

Hai iniziato l’università, come ti organizzi con gli allenamenti?

Generalmente ho lezione dalla mattina al pomeriggio e riesco a prendere il treno per andare direttamente ad allenamento. Insieme ad Alessio cerchiamo di organizzare l’allenamento anche in base alla quantità di concentrazione rimasta a fine giornata.

Visto che questa stagione agonistica è ancora “under construction”, propositi per il 2021?.

Crescere, sia a livello tecnico che a livello di percezione delle sensazioni…E anche di statura, magari.

“Per il futuro sappiamo dove concentrarci, adesso stiamo lavorando sulle discipline che hanno bisogno di una crescita tecnica – commenta Alessio Carrara allenatore di Rebecca da 6 anni -. Fortunatamente dalla sua ha un talento cristallino, si fida ed osa con grande dedizione”.