Basket Ravenna: all’OraSì arriva Tommaso Oxilia

L’OraSì Ravenna scalda i motori in vista della prossima stagione. La società del presidente Vianello comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Tommaso Oxilia, ala di 200 cm, proveniente dall’Unieuro Forlì dove ha giocato le ultime due stagioni. Il GM Julio Trovato ha perfezionato l’operazione di acquisto e ritrova il giocatore dopo l’avventura alla Virtus Bologna. Oxilia, classe 1998, potrà essere utilizzato come Under dalla squadra giallorossa.

Tommaso Oxilia

Nato il 22 aprile 1998 a Loano (Savona), Oxilia è cresciuto nella Virtus Bologna, con cui ha vinto un campionato nazionale Under 18 per poi esordire a 17 anni in prima squadra in serie A1, segnando 5 punti. Nel 2017 passa all’Assigeco Piacenza dove aumenta considerevolmente il minutaggio arrivando a 20 minuti di media in campo, poi l’esperienza a Forlì, iniziata con quasi 10 punti di media in 25 minuti, prima dell’infortunio al ginocchio nel marzo 2019 che lo ha tenuto ai box fino allo scorso dicembre. Quest’anno per lui 4.4 punti e 3.2 rimbalzi in 16 minuti di media.

Oxilia ha anche vestito tutte le maglie delle selezioni giovanili della Nazionale italiana a partire dall’Under 15, ha conquistato un argento mondiale Under 19 nel 2017 (finendo anche nel quintetto all star) e ha fatto parte della spedizione europea i due anni successivi con l’Under 20.