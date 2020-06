OraSì Ravenna Basket firma guardia Davide Denegri per due anni

L’OraSì Basket Ravenna ufficializza l’ingaggio per le prossime due stagioni di Davide Denegri, guardia di 184 cm prodotto del settore giovanile di Casale Monferrato.

Nato a Tortona l’8 maggio 1998 e quindi utilizzabile come Under, Denegri a 13 anni entra nella Junior Casale Monferrato, dove compie tutta la trafila delle giovanili giocando cinque finali nazionali nelle diverse categorie. Nel 2014 gioca in doppio tesseramento con Serravalle con cui esordisce in C Gold, mentre l’anno successivo esordisce in A2 con Casale dove rimane fino a quest’anno. In 5 stagioni di serie A2 disputa 131 partite con la canotta rossoblù, l’ultima viaggiando ad una media di 6.6 punti a partita e 2.6 assist in 22 minuti di utilizzo.

Denegri ha fatto parte della Nazionale Under 19 che ha conquistato l’argento ai Mondiali di Egitto nel 2017, insieme all’altro neo giallorosso Tommaso Oxilia.