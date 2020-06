Riparte la piscina comunale di Casola Valsenio

Riparte finalmente la piscina comunale di Casola Valsenio: l’emergenza COVID19, dopo avere bloccato i lavori di adeguamento dell’impianto – finanzianti dalla Regione e cofinanziati dal Comune – per aumentarne la capienza a 240 persone, ha bloccato il bando per l’affidamento della gestione che, in scadenza al 7 aprile 2020 è stato prorogato al 28 maggio, ritardando di due mesi tutto ciò che si era previsto di fare per consentire l’apertura dell’impianto a inizio giugno, ancorché in presenza di limitazioni e restrizioni nelle modalità di accesso e fruizione, spiegano dal Comune.

Con la conclusione (a metà giugno) delle procedure amministrative previste dal bando per la valutazione delle offerte pervenute e per l’affidamento e consegna dell’impianto (entro fine giugno), il Comune, pur consapevole delle difficoltà e delle limitazioni, imposte dall’emergenza sanitaria e dal calendario, ha chiesto al nuovo gestore – la Nuova Cogisport di Faenza, che ha in gestione anche gli impianti natatori di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Russi – di avviare i lavori di manutenzione e di preparazione della piscina, contestualmente ai lavori del 2° stralcio del progetto di adeguamento dell’impianto affidati dal Comune a ditte locali, per consentire l’apertura della piscina per il periodo estivo residuo, prevedibilmente da metà luglio fino a inizio settembre.

Malgrado tutto, malgrado l’emergenza sanitaria, malgrado il lungo periodo di confinamento, malgrado lo slittamento dei tempi previsti, malgrado la necessità di mantenere anche in questo periodo modalità di fruizione ridotta e distanziata degli spazi e delle aree pubbliche, la stagione 2020 della piscina comunale di Casola Valsenio potrà iniziare. Potrà iniziare per dare prospettive e continuità a un importante servizio di valenza sociale e sportiva per tutta la popolazione e in particolare per i bambini e le più giovani fasce d’età, dicono dal Comune.

Il bando di assegnazione al nuovo gestore prevede un affidamento per 10 anni, rinnovabili per altri 10, ed è finalizzato a realizzare una gestione affidabile ed efficiente a partire già dalla stagione estiva 2020. Purtroppo, non tutto quel che si sarebbe voluto e potuto fare potrà essere realizzato in questa stagione, concludono dal Comune, ma è ciò che certamente si potrà fare a partire dalla stagione 2021, quando sarà stato completato anche il 3° stralcio dei lavori previsti per l’adeguamento e il miglioramento di un impianto già bello e accogliente.