Raggisolaris. Staff medico 2020/21 composto da “Poker d’assi”

Sarà composto da un poker d’assi lo staff medico dei Raggisolaris nella stagione 2020/21. Oltre al Dottor Angelo Del Favero, al preparatore fisico Francesco Marabini e al fisioterapista Stefano Lega, terzetto che da anni lavora insieme con ottimi risultati, ci sarà anche il fisioterapista Nicola Fabbri che andrà ad arricchire l’area sanitaria.

Nato a Faenza il 3 febbraio 1994, Fabbri gioca a pallacanestro da quando era piccolo, una passione che ha portato avanti negli anni facendola coesistere con lo studio. Nel 2017 si laurea in Fisioterapia a Bologna e da gennaio 2020 frequenta un master di osteopatia a Verona: inoltre esercita la professione in due studi, dividendosi tra Faenza e Russi. Ora è pronto per curare i muscoli dei giocatori di coach Serra.

Il Dottor Angelo Del Favero è una delle bandiere dei Raggisolaris essendo nel club dal 2011/12 e si appresta dunque a vivere la sua decima stagione consecutiva. La professionalità, la passione per la pallacanestro e la disponibilità sono le sue grandi qualità che gli hanno permesso di essere un aiuto importante e un punto di riferimento per tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia.

Francesco Marabini è alla quinta stagione nei Raggisolaris. La sua capacità nell’impostare il lavoro atletico e fisico con sedute personalizzate e collettive, ha sempre permesso alla squadra di mantenere una condizione ottimale per tutto il campionato e di arrivare fisicamente al top nei play off, come si è visto negli scorsi campionati.

Stefano Lega è al quarto anno nella Rekico e grazie alla sua grande esperienza in ambito sportivo è entrato subito nel cuore dei giocatori grazie ai suoi massaggi rilassanti e corroboranti.