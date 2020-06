Ravenna F.C. I giallorossi giocano a Fano la gara di andata dei playout. Assenti per noie muscolari Martorelli e Purro

Dopo mille parole, oggi alle 18.30, al ‘Mancini di Fano’ va in scena la gara di andata dei playout che vedranno impegnati il Ravenna FC e la squadra locale. La situazione paradossale che ha avvolto la serie C, prima con il ventilato blocco delle retrocessioni, poi con il ritorno in campo per allenarsi nel rispetto dei protocolli sanitari, per 180 minuti dovrà essere accantonata e lasciare spazio solo all’agonismo, alla voglia di vincere e di rimanere attaccati al professionismo. Un traguardo conquistato sul campo e che sul campo, a questo punto, deve essere salvaguardato.

La squadra di Foschi si presenta all’appuntamento storico (mai si era giocata una gara di questa importanza dopo una così lunga inattività) forte del vantaggio in classifica, che ne garantirebbe la salvezza con due risultati su tre nel doppio confronto, un vantaggio teorico che non deve rappresentare un limite per una squadra che durante la stagione ha dimostrato di dovere girare al meglio per potere fare punti, anche contro le più blasonate della classe. L’avversario, il Fano di Alessandrini, ha sempre viaggiato al di sotto dei giallorossi, ma nel doppio confronto ha dato del filo da torcere al Ravenna, costringendolo in entrambe le occasioni ad un 1-1 targato dalle punizioni di Giovinco.

Motivo in più per affrontare con il giusto piglio il doppio impegno sin da domani. Difficile tenere questi due precedenti come traccia per quanto potrà avvenire in campo, troppe le incognite legate alla condizione fisica per potere azzardare un pronostico. La certezza è che i giallorossi dovranno assolutamente affrontare questa gara con la giusta attenzione, determinazione ed esperienza per avere la meglio dell’avversario. Dal punto di vista dei convocati si segnalano come unici assenti Martorelli e Purro, entrambi fermati da noie muscolari, se per il primo l’assenza era già data per assodata, il riacutizzarsi negli ultimi giorni dei problemi muscolari ha causato il forfait anche del secondo. Arbitra l’incontro Matteo Mercenaro di Genova.

I convocati

Portieri: 22 Matteo Cincilla (’94), 1 Andrea Spurio (’98), 12 Giovanni Salvatori (’01).

Difensori: 17 Giacomo Nigretti (’99), 19 Nebil Caidi (’88), 31 Eyob Zambataro (’98), 2 Davide Grassini (’00), 34 Cristian Cauz (’96), 25 William Jidayi (’84), 23 Alex Sirri (’91), 5 Matteo Ronchi (’96).

Centrocampisti: 15 Michael D’Eramo (’99), 32 Filippo Lora (’93), 20 Eklu Shaka Mawuli (’98), 6 Lorenzo Gavioli (’00), 10 Alfonso Selleri (’86), 27 Salvatore Papa (’90), 24 Vincenzo Mustacciolo (’00), 21 Marco Fiorani (’00).

Attaccanti: 11 Simone Raffini (’96), 9 Manuel Nocciolini (’89), 26 Giuseppe Giovinco (’90), 18 Benjamin Mokulu (’89).