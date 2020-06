Ravenna Women: riconferme e nuovi arrivi nello staff tecnico della squadra

Inizia a delinearsi lo staff tecnico che supporterà Mister Recenti nella Stagione Sportiva 2020-2021. Una graditissima riconferma quella di Alessandro Pancaldi come preparatore dei portieri. Il lavoro svolto questi anni non ha lasciato dubbi sulla sua scelta, preparato e con molta esperienza nel settore, Alessandro farà sicuramente bene con i nostri portieri. Una new entry, invece, si occuperà della preparazione atletica.

Davide Cosmi, classe 1982, ha già le spalle forti grazie alla sua lunga carriera in serie D maschile (Reggio Audace e la storica vittoria del campionato col Ravenna FC) ma anche in serie C sempre con i leoni conquistando una importantissima salvezza nel 2017.

Alla sua prima esperienza nel femminile, Davide sceglie il Ravenna Women grazie alla sua voglia di affrontare nuove sfide e nuove esperienze. Siamo sicuri che sarà un rapporto fruttuoso e sicuramente molto stimolante.