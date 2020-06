Ravenna FC perde 2-0 a casa del Fano: esonerati Mr Foschi e vice Montanari con effetto immediato

Ravenna FC, dopo aver comunicato il silenzio stampa sino al termine della gara di ritorno prevista martedì 30 giugno 2020 ha shockato tutti comunicando stamani (28 giugno 2020) l’esonero dell’allenatore e del suo vice. Il club giallorosso ha infatti deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Luciano Foschi e Marcello Montanari, con effetto immediato.

Il Presidente Alessandro Brunelli ha comunicato al tecnico la decisione sabato in tarda serata, al rientro della partita di andata del playout salvezza contro il Fano, gara terminata con la sconfitta per 2-0. Per preparare la sfida di ritorno prevista per martedì alle 18.30, gara decisiva per la permanenza in serie C, il Ravenna Football Club ha affidato la squadra a Claudio Treggia, attuale tecnico degli Allievi Nazionali.

“Non esistono giustificazioni all’approccio e allo spirito adottato dalla squadra a Fano – ha detto il Presidente Brunelli -. Per sperare di risollevare una situazione ampiamente compromessa, crediamo sia necessaria una misura shock. Dopo aver osservato quanto è successo a Fano, mi pare evidente che nessuno ha capito appieno il valore della posta in palio. Ci separano 48 ore da una delle partite più importanti della storia di questa città. Con l’allontanamento di Foschi, che ringrazio per il lavoro svolto, non ci sono più alibi. Ci aspettiamo di conseguenza che gli uomini che vestono la maglia giallorossa, siano capaci nei fatti di assumersi le loro responsabilità. La società tutta è consapevole che questa rosa abbia i mezzi per compiere l’impresa richiesta”.