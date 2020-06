Amichevole Godo – Ravenna. Bortolotti, manager del Godo Baseball: bello vedere i tifosi fuori dallo stadio

Sabato 27 giugno si è svolta un’amichevole, purtroppo ancora a porte chiuse, tra la squadra di A1 Godo Baseball ed il Ravenna Baseball, che disputerà il prossimo campionato di serie B.

“Ovviamente non era importante il risultato, ma capire a che punto della preparazione fossero entrambe le squadre” ha commentato il manager della Godo Baseball, Marco Bortolotti. “La partita è un pretesto per giocare di più in questo campionato che sarà comunque corto. Dal mio punto di vista meglio i battitori rispetto agli ultimi allenamenti. Hanno bisogno di avere sempre più occhio e timing sulla palla. I battitori mi aspetto che si abituino sempre di più al campionato di A1 e che diventi per loro il livello di gioco giusto”.

“Per quanto riguarda i nuovi, per Tanesini e Sabbatani é giusto un ritorno e conoscono già benissimo la realtà e i compagni di squadra. Brezzo e Bortolotti sono le novità ma si sono già integrati bene nel gruppo” ha spiegato Bortolotti.

“Mi ha fatto molto piacere vedere numerosi tifosi fuori dallo stadio a respirare l’aria della Bosca, anche se non gli è stato concesso di entrare viste le disposizioni. Mi auguro che quest’anno possano assistere alle partite perché abbiamo bisogno del loro caldo supporto quando giochiamo, in casa e non solo” ha concluso il manager.