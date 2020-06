L’OraSì firma con l’ala americana Samme Givens

OraSì Basket Ravenna comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta statunitense Samme Givens, che vestirà la casacca giallorossa nella stagione 2020-21.

Samme Givens

Givens, mancino di 198 cm per 99 kg, è un’ala grande proveniente dal primo campionato finlandese, giocatore solido che può agire sia fronte che spalle a canestro e buon rimbalzista.

Nato a Filadelfia il 9 agosto 1989 si è formato alla Drexel University prima di proseguire la sua carriera in Europa tra Olanda, Francia, Germania e Israele. Nell’ultima stagione ha giocato nel Kauhajoki Karhu, campione di Finlandia in carica e che prima della sospensione era al terzo posto. Per lui 17.2 punti, 5.7 rimbalzi e 2.2 assist di media nelle 36 partite disputate. Nella sua prima stagione da professionista, Givens ha giocato per Aris Leeuwarden nella Dutch Basketball League raggiungendo le finali di campionato.

Nel 2013 il passaggio nella serie cadetta francese all’Évreux, poi l’anno successivo il trasferimento in Germania al S. Oliver Würzburg con cui conquista la promozione in Bundesliga. Dal 2015 al 2018 gioca in Israele nel secondo campionato nazionale con il Maccabi Ra’anana dove chiude con una media di 18.3 punti, 9.5 rimbalzi, 3.5 assist e 1.6 palle rubate a partita. Sempre in Israele nel 2018-19 è al Maccabi Haifa con cui viene promosso nella massima serie, prima del passaggio in Finlandia.