Luca Galassi firma con Basket Lugo

Fortissimamente volli, potrebbe essere il sunto dell’operazione che “con grande soddisfazione” il Basket Lugo comunica di avere concluso con il play-guardia Luca Galassi, classe 1999, che approda così da Medicina agli ordini di coach Tumidei che conferma: “grande lavoratore, giocatore di assoluto talento che si mette a disposizione di squadra e allenatore per raggiungere i migliori obiettivi. Sarà molto utile nell’economia di squadra in quanto potrà convivere e anzi completare il reparto piccoli a disposizione. Ha scelto Lugo nonostante non fosse l’unica opzione e questo renderà noi tutti ancora più motivati e carichi nell’attesa dell’avvio della prossima stagione”.

Luca Galassi, che inizia la sua carriera nelle giovanili tra Venezia e Rimini Crabs e dove vince anche un titolo nazionale, vanta anche una annata da protagonista a Bellaria dove conduce i rivieraschi alla vittoria finale del torneo. Dichiara lo stesso Galassi: “da tempo cercavo una piazza dove potermi mettere in luce e non ho esitato ad accettare la proposta di Lugo pensando che potesse essere il posto giusto per fare bene. Parto particolarmente carico e motivato!”