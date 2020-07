Biglietti di Coppa Italia: restano validi per l’autunno, per chi vuole il rimborso, ecco come fare

La Società Basket Ravenna informa che gli uffici della sede di Viale della Lirica 21 riapriranno al pubblico in alcune giornate specifiche: mercoledì 1 luglio e venerdì 3 luglio dalle 10 alle 13. La settimana successiva martedì 7 luglio dalle 10 alle 16, mercoledì 8 luglio dalle 10 alle 13 e giovedì 9 luglio dalle 10 alle 16, mentre quelle seguenti in date e orari che verranno comunicati successivamente.

Rimborso biglietti Coppa Italia LNP

Per i mesi di luglio e agosto nelle fasce orarie previste sarà possibile accedere agli uffici per richiedere il rimborso dei biglietti della Coppa Italia LNP già acquistati, portando con sé il tagliando originale. Sia i diritti di prevendita che le eventuali commissioni non sono rimborsabili.

Dalla società ricordano inoltre che secondo delibera del Consiglio Direttivo di LNP al momento la manifestazione resta programmata per l’inizio della prossima stagione e l’eventuale riprogrammazione sarà comunicata entro il 31 agosto. Pertanto i biglietti sono da considerarsi ancora validi per l’evento.

L’accesso sarà consentito indossando la mascherina e mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Per ogni informazione è possibile contattare lo 0544 450598 oppure via mail segreteria@basketravenna.it.