L’aero Club “Francesco Baracca” di Lugo vola in Sicilia

Ha riaperto da poco più di un mese, dopo la sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, ma l’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo scalda già i motori per decollare alla volta della Sicilia.

L’Aero Club lughese è infatti il responsabile della pianificazione del Raid aereo che porterà circa dieci velivoli in terra siciliana. Forte dell’esperienza accumulata dai propri piloti nell’organizzazione e nella condotta di simili attività, l’Aero Club ha suddiviso il programma in quattro giornate. Il decollo è previsto dall’aeroporto di Lugo nella mattinata di venerdì 3 luglio per raggiungere, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, Avola (Siracusa) dopo oltre 500 miglia. Per il secondo giorno del raid è previsto il trasferimento a Palermo Boccadifalco, mentre nella giornata di domenica 5 luglio il gruppo si dividerà in tre nuclei che sorvoleranno l’intera isola e alcune località della nostra bellissima penisola: Lavello (Pz), Sibari (Cs), Avola (Sr), Palermo, Pantelleria, Scalea (Cs) e Terni. Il rientro a Lugo è previsto per la serata di lunedì 6 luglio.

Un’attività complessa a cui prenderanno parte, appunto, circa dieci velivoli, alcuni in partenza dall’aeroporto lughese, mentre una parte raggiungerà il raid nel corso delle soste previste per i rifornimenti.

All’iniziativa partecipano equipaggi provenienti da tutta Italia: oltre a quelli dell’Aero Club di Lugo ci saranno velivoli di Aviosuperficie Esperti – Cellino San Marco (Br), Aviosuperficie Monticchio (Ta), Salerno, Aviosuperficie Aguscello (Fe) e Milano.