Il Circolo Tennis Cervia si prepara ad ospitere il “Vento della Speranza-Tennisover Cup”

E’ tutto pronto al Circolo Tennis Cervia che da venerdì a domenica ospiterà un evento non agonistico molto intrigante, che apre la stagione sportiva. Si chiama “Il Vento della Speranza-Tennisover Cup”, rassegna nazionale per Veterani, di alto livello, di doppio. Sono attesi nella tre giorni cervese circa 70 giocatori, in quello che si può definire un piacevole ritrovo tra amici, ma anche rivali in campo.

“Tutto nasce da un’idea di Laura Pozzan, coordinatrice di Tennis Over, si è pensato a Cervia perché già è un punto di riferimento del tennis Over nazionale ed internazionale – spiega Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia –. C’è tanta voglia di rivederci e questo ci ha spinto ad organizzare questo evento. Si giocheranno dei doppi in campo, contemporaneamente a diverse manifestazioni di contorno, tipo il torneo con le racchette di legno, oppure uomini (con punteggio ad handicap) contro donne. E’ un modo per stare insieme nel rispetto naturalmente delle direttive anti-Covid. E’ tutto nato così, nello spirito di amicizia che ci unisce”.