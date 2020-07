Annalaura, giovane pilota lughese, debutta in Formula Class Junior: i complimenti del Sindaco

Domenica 5 luglio la pilota lughese Annalaura Galeati debutterà in Formula Class Junior sul circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Pr) con un’autovettura Formula SuperJunior Maky FH214 del MakyTeam-Imolamotorsport.

A pochi giorni dal debutto, il sindaco di Lugo Davide Ranalli esprime i complimenti di tutta l’Amministrazione comunale ad Annalaura per il risultato raggiunto. “Gli sportivi lughesi continuano a farsi spazio nel panorama nazionale e questo non può che farci piacere – ha detto il primo cittadino -. Purtroppo questa emergenza sanitaria ha fermato anche lo sport, ma siamo felici che le gare stiano progressivamente ritornando alla normalità. Ad Annalaura le congratulazioni e l’augurio di grandi soddisfazioni sportive da parte di tutta l’Amministrazione comunale”.

La giovane pilota proveniente dal karting sarà in griglia di partenza con altri 21 piloti che si daranno battaglia per il Campionato Italiano 2020 della categoria. Motivatissima dopo la lunga attesa per la sospensione delle gare a seguito del Covid-19, Annalaura Galeati parteciperà alle gare di Campionato che si svolgeranno nei Circuiti di Adria, Magione, Cervesina e, in attesa di conferma, Monza. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva sulla piattaforma Sky sul canale 228.