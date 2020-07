Amichevole Serie A1 Godo-Macerata

Sabato 4 luglio si è disputato sul campo A. Casadio di Godo un doppio test match sui 7 inning del Godo contro i pari categoria di Macerata.

“Sono stati 2 incontri utili per testare i giocatori nell’ultimo weekend prima dell’inizio dei campionati – commentano dalla società -. Le due squadre si sono divise la posta con il Godo che si è imposto nel primo incontro per 10 a 7, mentre la seconda partita è stata vinta dal Macerata per 5 a 1. Una buona occasione per dare inning ai lanciatori e per vedere i battitori contro lanciatori di categoria. È stato l’ultimo appello per la squadra per sistemarsi, perché da mercoledì non ci saranno più appelli ma si comincerà il campionato”.