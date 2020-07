Cervia. Fantini Club Live, i campioni dello sport si raccontano: 7 luglio nuovo appuntamento in diretta

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sul sito fantiniclub.com.

“I campioni si raccontano” è il tema dell’incontro in programma martedì 7 luglio alle ore 21.00.

Il giornalista Lorenzo Dallari incontra 4 grandi ospiti del mondo dello sport:

– Gigi Datome, ex giocatore Nba con Detriot Pistons e Boston Cecltics, vincitore Euroleca con Fenerbahce Istanbul, neo-acquisto dell’Olimpia Milano,

– Giuliano Razzoli, olimpionico a Vancouver nello slalom speciale,

– Maurizia Cacciatori, ex pallavolista capitana della nazionale italiana, vincitrice di 4 Scudetti, 4 Coppe Itale e 3 Champions League,

– Giacomo Sintini, ex alzatore della nazionale pallavolo, 2 volte campione d’Italia, capace di sconfiggere il tumore.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sul sito fantiniclub.com