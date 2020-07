Dopo lo staff tecnico, primo rinnovo ufficiale in casa giallorossa: il Ravenna Women firma con Capitan Simona Cimatti

Non potevamo non iniziare da lei, dal capitano Simona Cimatti, che indosserà la fascia anche nella stagione 2020/2021. Lo affermano dalla società ravennate di calcio femminile, Ravenna Women: “Ormai al suo ottavo anno, Simona è un punto fermo della rosa delle leonesse, il giallorosso per lei è una seconda pelle e lo ha dimostrato in tutti questi anni col suo carisma, i suoi gol e la sua capacità di trascinare le compagne. Con più di 200 gol in carriera Simona si dimostra entusiasta al momento della firma e con tanta voglia di ripartire”.

Queste le sue parole: “ Sono molto contenta di aver rinnovato ancora una volta con il Ravenna che per me è ormai una seconda famiglia. Sono impaziente di iniziare la nuova stagione visto anche come si è conclusa quella passata. Come è giusto che sia abbiamo obiettivi importanti da raggiungere insieme alle mie compagne e allo staff. Non vedo l’ora di tornare a calpestare l’erba”.