Ravenna Calcio: convocato il Consiglio di Amministrazione, si parlerà della ripartenza

Superata la profonda amarezza per l’epilogo negativo del playout contro il Fano, il Ravenna Football Club torna al lavoro per preparare degnamente la prossima stagione. Dopo una serie di consultazioni con i soci da parte del Presidente Brunelli, venerdì è stato convocato il CDA societario, con lo scopo di delineare i principi guida per la stagione 2020/2021.

Al termine di un campionato falsato non solo dal blocco dovuto al Covid19, il Ravenna Football Club si prepara con fiducia al futuro con lo spirito positivo di sempre e con la consapevolezza che non saranno due partite sciagurate a definire otto anni di lavoro eccellente e obiettivi raggiunti.

Nei prossimi giorni dunque tutte le componenti societarie saranno impegnate a costruire i presupposti per dotare la città di una compagine competitiva ma, soprattutto, di consolidare il lavoro svolto in ambito giovanile che costituisce la garanzia di longevità per ogni società sportiva.