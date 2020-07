Ha suscitato grande entusiasmo, confermato da una corposa partecipazione di cittadini di ogni età, il primo “Plogging Day” promosso a Ravenna. Ad organizzare l’evento l’associazioneRavenna Runners Club, nota per il grande evento internazionale rappresentato dalla Maratona di Ravenna Città d’Arte, che ha chiamato a raccolta tutti coloro che desideravano provare un nuovo modo di approcciarsi all’attività fisica e, allo stesso tempo, difendere l’ambiente ripulendo strade e aree verdi.

Un consenso e una partecipazione che sono andati ben oltre ogni più rosea aspettativa, con apprezzamenti giunti sia da chi ha preso parte all’iniziativa, sia da chi ha visto sfilare per le vie della città gruppetti di persone intente a camminare o correre. Già, perché il Plogging è proprio questo: raccogliere oggetti, cartacce e tanto altro lungo strade, marciapiedi o nei parchi mentre si fa attività fisica, concedendosi pause per riempire il proprio sacco di cartacce, lattine abbandonate e altro ancora.

Per oltre un’ora piccoli gruppetti eterogenei di amici, parenti e conoscenti, armati di guanti e sacchetti forniti da Hera, hanno raccolto materiale di ogni tipo e, dopo averlo accatastato al loro arrivo nel punto di ritrovo di Parco Baronio, hanno provveduto a riporlo negli appositi cassonetti.

“È stata un’esperienza divertente e allo stesso tempo gratificante – racconta Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che ancora una volta ha dimostrato la grande voglia dei nostri cittadini di impegnarsi con senso civico e, approfittando anche di una bella giornata di sole, di fare attività sportiva. Vedere insieme persone di ogni età che sorridevano e partecipavano con piacere a questa iniziativa ha rappresentato per noi un grande risultato. Una bella esperienza per tutti che certamente ripeteremo come ci hanno richiesto in tantissimi”.

L’evento era inserito nel contenitore di eventi all’aria aperta Ravenna Park Training promosso proprio in queste settimane in collaborazione con il CSI Ravenna-Lugo e Gym Academy Asd.