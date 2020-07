Michele Piraccini nuovo tecnico dell’Atlas Santo Stefano (Ravenna)

Michele “Ciro” Piraccini, cesenate, classe 1972, è ufficialmente il nuovo tecnico della polisportiva Atlas Santo Stefano. Ex giocatore di pallavolo, Piraccini vanta un’esperienza di tutto rispetto come allenatore in varie squadre del territorio Cesenate e Riminese dalla Serie D alla Serie B, sia maschile, sia femminile. Nel 2014 è stato anche assistente allenatore di Marcello Abbondanza alle qualificazioni mondiali con la nazionale femminile Bulgara. La società rivolge a Michele un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro.