Prima partita casalinga della stagione per il Baseball Godo: i ragazzi di Bortolotti affrontano Fortitudo

Prima partita casalinga per la squadra A1 del Baseball Godo alle ore 21.00 di venerdì 10 luglio: dopo l’esordio di mercoledì scorso, i ragazzi di Marco Bortolotti tornano a confrontarsi con la Fortitudo Baseball, Campione d’Italia 2019. Con avversari di tale caratura, i nostri sono in cerca di conferme per le prestazioni convincenti nel box di battuta viste nella prima partita, e di riscatto per il nostro monte di lancio.

La partita purtroppo rimane a porte chiuse come da disposizioni regionali, quindi non è consentito l’ingresso per i non addetti ai lavori. Sarà comunque possibile vedere tutta la partita in diretta streaming sul canale Youtube del Baseball Godo.