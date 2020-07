Acquisizione del campo di allenamento a Savarna. Baldrati (PD): un atto importante per le attività sportive del paese.

Il Consiglio comunale di Ravenna, nella seduta di martedì 7 luglio, ha approvato la manifestazione di acquisizione di un’area di 3500 mq posta a Savarna in via dell’Artiglio, strettamente collegata al campo sportivo.

“Per Savarna oggi è un bel giorno – ha commentato il consigliere del PD Idio Baldrati -.L’area è da tempo a disposizione del Comune tramite un contratto d’affitto con la proprietà e vi si svolgono varie attività della Unione Sportiva Savarna. Il campo, attrezzato con recinzione e impianto di illuminazione, è utilizzato dal Savarna come campo di allenamento per grandi e piccoli e campo gare della scuola calcio”.

“È un atto molto importante per tutto il paese, in quanto consolida l’area sportiva e dà una prospettiva per futuri investimenti. Voglio per questo ringraziare in particolar modo le sorelle Casadio, proprietarie dell’area, che hanno acconsentito con alto senso civico alla cessione del terreno e gli assessori Cameliani e Fagnani oltre al Sindaco e gli uffici che hanno lavorato al conseguimento di questo obiettivo. Nella stessa area – conclude Baldrati – l’amministrazione è impegnata per la ricostruzione di una struttura, abbattuta alcuni anni fa da un turbine di vento, nella quale si potranno svolgere attività invernali che andranno anche a servizio della vicina scuola elementare.”