Campionati 2020 Baseball. Godo e Ravenna comunicano calendario settimanale

Dopo mesi di sospensione dovuti a pandemia Covid-19 ripartono i campionati di baseball. Settimanalmente verrà pubblicato il calendario che elencherà tutti gli incontri – di tutte le categorie – del Godo Baseball, della Bizantina Baseball (squadra in franchigia con il Ravenna Baseball) e del Ravenna Baseball, che si svolgeranno nei sette giorni successivi. Strumento importante, creato per la prima volta per tutti gli appassionati del baseball della nostra provincia: “non perdetelo di vista e rimanete connessi con le attività dei nostri ragazzi” l’invito del Baseball Godo ai tifosi, aggiungendo, “perchè il vostro sostegno è comunque indispensabile, anche se a distanza”.

Focus sulla seconda giornata in serie A1 del Baseball Godo che incontrerà la squadra di Collecchio (PR). Squadra neo promossa ma vecchia conoscenza del Godo: sempre compatta e forte, un avversario da non sottovalutare. In cerca di riscatto dopo le sfortunate partite contro la Fortitudo, i nostri dovranno mostrare la massima attenzione, aggressività e determinazione.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

Gara 1: mercoledì 15 luglio alle ore 21,00 a Collecchio – diretta streaming sulla pagina Facebook del Collecchio,

Gara 2: Sabato 18 luglio ore 15,30 a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball.

Gara 3: Sabato 18 luglio ore 20,30 a Godo – diretta streaming sul canale YouTube del Godo Baseball.”