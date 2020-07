Russi. Luciano “Banafa” Ballanti compie 80 anni presentando il volume autobiografico

Grande festa domenica 12 luglio 2020 per l’ottantesimo compleanno di Luciano Ballanti, noto a tutti come “Banafa”, cicloturista divenuto ormai leggenda che nel corso della sua vita ha percorso in sella alla sua bicicletta la bellezza di 850.000 chilometri, pari a 22 volte il giro del mondo, e con in testa il sogno di riuscire a raggiungere il traguardo del milione di chilometri. Alla festa organizzata presso la sua abitazione sono giunti i tanti amici della polisportiva Bertolt Brecht con il suo presidente Giovanni Tarroni, il sindaco Valentina Palli, il presidente della Pro Loco Riccardo Morfino ed è arrivato anche Roberto Manzo, l’autore del libro inchiesta ” Chi ha ucciso Marco Pantani “. La Pro Loco di comune accordo con l’amministrazione comunale, per festeggiare l’ottantesimo compleanno e i record di chilometraggio raggiunti da ” Banafa”, ha edito un volume dal titolo “Tutti abbiamo un sogno il mio è la bicicletta”, autobiografia di Luciano Ballanti che contiene immagini e racconti delle sue avventure ciclistiche tutte rigorosamente in solitaria, ma anche contributi dei comitati di gemellaggio di Russi e Saluggia, della Bertolt Brecht, del sindaco e del presidente della Pro Loco.

Incalzato dai tanti amici intervenuti alla sua festa, ” Banafa ” ha raccontato alcuni aneddoti della sua incredibile vita ciclistica, fra cui anche il viaggio di 420 chilometri Russi – Saluggia nel nome di Luigi Carlo Farini, che ha voluto compiere un anno dopo l’arrivo a Russi del runner Marco Leone, che camminando aveva inaugurato il percorso “Via delle terre d’acqua” che unisce simbolicamente le due città.

Dalla pianura alle grandi vette delle catene montuose che ogni ciclista che si rispetti deve affrontare in sella alla sua bicicletta, tante le regioni che il solitario “Banafa” ha percorso in lungo e in largo fin dal 1952. Le sue prerogative sono sempre state due: viaggiare sempre in solitaria e tenere registrato tutti i chilometri percorsi, quei chilometri che oggi rappresentano l’incredibile record di 850.000 ormai già alle spalle, e davanti il sogno di raggiungere il traguardo del milione che secondo i suoi calcoli dovrebbe raggiungere circa verso i 93 anni.