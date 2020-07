Ricomincia la stagione del Baseball Godo. Presidente Naldoni: “Vedremo tanti giovani italiani mettersi in luce”

Il presidente del Baseball Godo, Carlo Naldoni, è intervenuto con una lettera rivolta ai tanti tifosi del glorioso club godese: “E finalmente abbiamo cominciato! Dopo tante difficoltà, dopo aver superato il momento più difficile nella nostra vita da decenni, quando sembrava che tutto dovesse finire, visto il tunnel di cui non si vedeva la fine, dopo tanto scetticismo e pessimismo, dopo tante chiacchiere inutili, ci siamo: abbiamo cominciato a giocare, abbiamo cominciato a calpestare i campi di gioco, abbiamo cominciato ad affrontare i campionati in tutte le categorie, seniores e giovanili.

Sappiamo bene che tutto non è perfetto, lo sappiamo consapevolmente, lucidamente, unanimemente. Noi ci stiamo mettendo la faccia e tutto il nostro impegno. Comprendiamo certamente i puristi, i tradizionalisti e i loro atteggiamenti dubbiosi, ma noi abbiamo cominciato a giocare, noi abbiamo risposto coi fatti, col nostro impegno, caparbio e tenace, assumendoci i rischi che ciò comporta e comporterà e ne siamo orgogliosi e felici per i nostri ragazzi, tecnici, tifosi e supporters, appassionati, sponsors, volontari, dirigenti ecc. E ne siamo orgogliosi. Glielo dovevamo, era un impegno inderogabile, era un impegno etico e ne siamo orgogliosi. Siamo grati a chi sta puntualizzando questo o quello, perché ci daranno modo di migliorare, di perfezionare quello che abbiamo cominciato concretamente con mazza, pallina e guantone e ne siamo orgogliosi.

Sarà una stagione sportiva straordinaria, vedremo tanti giovani italiani finalmente mettersi in luce, sperimenteremo nuove formule sempre alla ricerca di un rilancio presso il pubblico, la gente, i ragazzi, i bambini del Meraviglioso Gioco Del Baseball e ne siamo orgogliosi. Solo i fatti, i risultati diranno quali saranno le strade da percorrere nel futuro di questo sport. Godetevi tutti questa stagione, oltretutto visibile da tutti, visto che, nonostante le partite a porte chiuse (speriamo che anche questo venga presto superato), in molti campi è stato attivata la ripresa in streaming che completa quella televisiva della FIBS.

Siamo certi che la maggior parte di coloro che amano il baseball, a seconda dei ruoli che rivestono, apprezzeranno e seguiranno questi campionati ad ogni livello e per ogni categoria e ne siamo orgogliosi. W il baseball e buon baseball a tutti”.