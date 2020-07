La Mernap chiede il ripescaggio in C2, rinnovano Venturelli e Maski

La Mernap Faenza ha presentato richiesta di ripescaggio in serie C2. I dirigenti della società rossonera hanno così messo nero su bianco l’intenzione di iscriversi ai prossimi campionati federali pochi giorni prima di partecipare alla riunione informale delle società di serie D presieduta dal delegato regionale Alessandro d’Errico e tenutasi in videoconferenza.

Nel frattempo il DS Federico Mazzoni ha concluso le trattative per i rinnovi contrattuali di due importanti giocatori: Yassine Maski e Nicola Venturelli. Il laterale classe 88 e il pivot nato nel 94, dunque vestiranno ancora la casacca rossonera indipendentemente dalla categoria in cui militerà la squadra faentina. «Sono molto felice per questo rinnovo con la Mernap che ritengo una società ambiziosa e pronta a grandi sfide – ha affermato Maski autore di 33 marcature la scorsa stagione-. Per il futuro sono fiducioso, d’altronde c’è un grande gruppo fatto di giovani e un bel progetto globale».

Dello stesso avviso anche Venturelli «Sono al settimo cielo per la fiducia che la dirigenza mi ha rinnovato sia a parole sia nei fatti. Quella appena terminata è stata per me una delle migliori stagioni da quando gioco a calcio a cinque, qui ho trovato una società fantastica in cui sto benissimo. Spero che il prossimo anno si riuscirà a concludere il campionato e personalmente spero di fare ancora meglio», ha sottolineato il terminale offensivo da oltre 20 marcature in campionato. Per quanto riguarda le cessioni invece i rossoneri non hanno rinnovato il prestito del portiere classe 2000 Carmine Tedesco il quale quindi ha fatto ritorno alla squadra con cui è vincolato, il Faventia.