Ravenna Women Football Club: altri rinnovi in casa giallorossa per la stagione 2020-2021

La Società Ravenna Women Football Club comunica i rinnovi di Miriam Picchi, Linda Giovagnoli, Giada Burbassi e Greta Raggi. Dopo il rinnovo di Capitan Cimatti, arrivano gli accordi per la stagione 2020/2021 per altri 4 gioielli giallorossi. Una grande riconferma è quella di Miriam Picchi, centrocampista classe 1997, fortemente corteggiata da molti club tra Serie A e B, ma altrettanto voluta dalla Società per continuare insieme questo fantastico percorso, che ha scelto di rimanere in terra di Romagna convinta dal progetto e dal gruppo che si è creato già dallo scorso anno. Continua la nostra linea verde con i rinnovi di Linda Giovagnoli, difensore 2002, ormai punto fermo tra le leonesse e della difesa giallorossa (Linda, nonostante la sua giovane età è stata la giocatrice con più minutaggio tra le compagne nella stagione 2019/2020), Giada Burbassi attaccante dal talento cristallino classe 2001 e Greta raggi, centrocampista 2002, con caratteristiche offensive, buon piede e grande velocità. Alle ragazze un grosso in bocca al lupo per l’inizio di questa stagione.