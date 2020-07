OraSì Ravenna basket firma Giacomo Guidi, ala proveniente dai Tigers di Cesena

OraSì Basket Ravenna aggiunge un altro tassello al roster della stagione 2020/2021. Si tratta dell’ala Giacomo Guidi, ravennate classe 2001, 200 cm di altezza proveniente dai Tigers Cesena. Dal Basket Cervia Cesenatico di Stefano Pillastrini Guidi è passato al settore giovanile della Virtus Bologna, dove in due stagioni ha raggiunto le finali nazionali con l’Under 15 e l’Under 16.

Nel 2017 Guidi ha giocato nel campionato Under 18 alla HSC Virtus Roma di Ostia, poi nel 2018 è andato alla Vis 2008 Ferrara prima del passaggio a Cesena, dove ha collezionato 5 presenze e 12 minuti in serie B con la maglia dei Tigers ed è stato impiegato in serie D con il Cesena Basket 2005.